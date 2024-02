per Mail teilen

SWR Symphonieorchester

Die Symphonie Nr.5 e-Moll op. 64 von Peter Tschaikowsky stand am 14.12.2018 auf dem Programm des Konzerts mit Teodor Currentzis und dem SWR Symphonieorchester in der Liederhalle Stuttgart. Solist des Abends war der aktuelle "Artist in Residence" des Orchesters, Antoine Tamestit.