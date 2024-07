Kinder reagieren auf Tokio Hotel

Die Kids erklären, was sie unter einem Monsun verstehen. Außerdem sagen sie uns, ob ihnen die neuen oder die alten Lieder von Tokio Hotel besser gefallen, was sie schon alles gerettet haben und was für Tiere im Dschungel so leben.

Hier geht es zur Generation-Alpha-Playlist:

https://www.youtube.com/watch?v=ecYj4_eb6H8&list=PLRsncnX7-_Xt_6oOXZK1zpzP1AO5n1jbx

[Infos zu Generation Alpha]

Was denken Kinder über Lena, Billie Eilish oder Rammstein? Und was wollen die ganzen Künstler mit ihren Texten und Videoclips eigentlich sagen? Das Generation-Alpha-Team besteht aus Kindern zwischen 5 und 9 Jahren, die Musik lieben. Sie schauen sich die Stars und ihre Songs genau an und sagen ihre Meinung – ehrlich, unverfälscht und sehr direkt.