Kinder reagieren auf Shirin David

Die Kinder von Generation Alpha reagieren auf die großen Hits von Shirin David. Wie finden sie „Ich darf das“, „Lieben wir“ und „Ice“? Was denken sie über die Story hinter „Fliegst du mit“? Was kann man bei einem Shitstorm tun? Wie denken sie über das im Rap verbreitete Prahlen mit Geld? Und was bedeutet ihnen Familie?

