Unsere Kids von Generation Alpha reagieren ein zweites Mal auf Rammstein. Was sind eigentlich Engel? Sollte man es jemanden sagen, wenn er nicht so gut riecht? Was könnten Gründe für Kinderhass sein? Und warum sind Kinder eigentlich toll? Die Antworten auf die Fragen und die Reaktionen auf „Engel“, „Ich hasse Kinder“, „Sonne“ und „Du riechst so gut“ findet ihr im Video.