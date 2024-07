Kinder reagieren auf Nico Santos

Was denken Kinder über Lena, Billie Eilish oder die Neue Deutsche Welle? Und was wollen uns die Künstler mit ihren Texten eigentlich sagen? Das Generation-Alpha-Team besteht aus Kindern zwischen 5 und 9 Jahren, die Musik lieben. Sie schauen sich die Stars und ihre Songs genau an und sagen ihre Meinung – ehrlich, unverfälscht und sehr direkt.

Diese Woche haben wir den Kids Musik von Nico Santos gezeigt. Was halten sie von seinen englischen und deutschen Hits? Sie erklären, was Erwachsene von ihnen lernen können und wofür wir Schutzengel brauchen. Das und noch mehr gibt es im Video.