Heute schauen die Kinder Musikvideos von Motörhead an. Kennen sie die Band und wie finden sie die Musik? Was denken sie über Rebellen? Und wie stehen sie zu Wrestling?

Das und noch mehr gibt es im Video.

00:00 Intro

00:09 Ace Of Spades

01:06 Killed By Death

02:03 The Game

03:24 I Ain't No Nice Guy (feat. Ozzy Osbourne)

04:14 Outro