Wie hat sich Michael Patrick Kelly von „An Angel“ bis „Shake Away“ verändert? Was denkt Generation Alpha über die aktuelle Single „Beautiful Madness” von Michael Patrick Kelly? Was bedeuten „ID“ und „Et voilà“? Würden die Kids lieber in einer Band mit ihrer Familie oder als Solokünstler Musik machen. Und wäre ein Leben im Kloster für sie denkbar? Das und viel mehr erfahrt ihr im Video.