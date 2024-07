Woher kommt der Name Kontra K? Wie wird man erfolgreich im Leben? Was ist ein Alphatier? Wer ist Robin Hood? Und ist es okay, dass er von Reichen klaut, um Armen zu helfen? Antworten darauf und die Reaktionen der Kids auf Hits von Kontra K wie „Sirenen“, „Wölfe“, „Mehr als ein Job“ und „Erfolg ist kein Glück“, gibt es in diesem Video.