Die Kinder rocken und singen zu „I Was Made For Lovin' You“ und feiern die spektakuläre Live-Show von Kiss. Doch spätestens wenn Gene Simmons Blut spuckt, schwanken die Kinder zwischen Begeisterung und Entsetzen. Außerdem erzählen die Kids, was sie sich unter einer verrückten Nacht („Crazy Nights“) vorstellen und wie zwei von ihnen das Kiss-Konzert in Iffezheim während der „End Of The Road“-Tour erlebt haben, das durch ein Gewitter abgebrochen werden musste.