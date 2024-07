per Mail teilen

Endlich dürfen sie mal laut das A-Wort rausbrüllen. Was sagen die Kinder zu „Schrei nach Liebe“, wenn meinen Die Ärzte mit „Arschloch“, wie stehen die Kinder zu Vegetarismus, welche Urlaubserinnerungen kommen ihnen bei „Westerland“ in den Sinn und was möchten sie Die Ärzte einmal fragen? Das und mehr erfahrt ihr im Video.