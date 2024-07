per Mail teilen

Wen meint Sandra eigentlich mit „Maria Magdalena“ und warum ist die Unendliche Geschichte unendlich? Duran Duran singen „Wild Boys“ – können Mädels denn auch wild sein? Was die Kids über die Musik der 80er sagen und wer die Band Sigue Sigue Sputnik so richtig abfeiert, seht ihr in dem Video.