per Mail teilen

Wie finden die Kids die Musik von Cro? Was denken sie über „Easy“, „Traum“ und „Unendlichkeit“? Wie sollten die Traumpartner der Kids sein? Wann würden sie jemanden verlassen? Was bedeutet „Alles dope“? Und was denken sie über die Masken von Cro? Das und mehr gibt es im Video.