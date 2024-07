Diese Woche haben wir den Kids Musik der südkoreanischen Boygroup BTS gezeigt. Wie finden sie die Musik und den Tanzstil der Jungs, was sagen sie zu deren Videos? Außerdem erklären die Kinder, warum es wichtig ist, in der Schule gut zu sein, erzählen, was sie später mal werden wollen und was man tun muss, damit Träume wahr werden.