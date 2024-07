Wie finden die Kinder die großen Alice Cooper Hits „Poison“, „Welcome to My Nightmare“ und „School’s Out“? Wie reagieren sie auf die neue Single „Social Debris“ aus dem neuen Album „Detroit Stories“? Wie viel Angst hatten die Kids bei Alice Coopers Gruselshow? Und was denken wohl die Leute heute, die früher nicht an seinen Erfolg geglaubt haben?

Das alles und noch vieles mehr erklären die Kids von Generation Alpha.

#alicecooper #reaction #detroitstories #socialdebris