Wie gefällt die Musik von AC/DC den Kids von Generation Alpha? Wie sieht die in „Highway To Hell“ besungene Hölle eigentlich aus? Gibt es sie wirklich? Kann man einen Job wie AC/DC über 40 Jahre mit Freude machen? Wie sollte sich die Band in Zukunft verändern? Das und viel mehr erfahrt ihr im Video.