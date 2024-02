Weniger Besitz und Konsum als Lebensentwurf

Die Zen-buddhistische Meditation ist ein Ringen um authentisches Leben und auch Vorbereitung auf das Sterben: »Sich in Zazen [Sitzmeditation] zu setzen ist wie sich in den Sarg zu setzen. Bereit, alles fallen zu lassen, alles loszulassen. Das Wegfallen von Körper und Geist, was das Sterben ja auch ist. (…) Das zu üben finde ich sehr, sehr sinnvoll.«