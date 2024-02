Die Suche nach Freiheit, wo man sie am wenigsten vermutet: innerhalb von Mauern. Ein Seelsorger, eine Sozialarbeiterin und eine Wildlife-Managerin stoßen täglich an die Grenzen der Freiräume, die sie erschaffen. Ihr Alltag mit Mauern und Zäunen prägt dabei ihr Verhältnis zu Begrenzungen und ihre Sicht auf Freiheit - ein Spannungsfeld, in dem das eine ohne das andere nicht existieren kann.