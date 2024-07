per Mail teilen

Diese Woche haben sich die Kids mit den Songs von Pietro Lombardi befasst. Wie finden sie den Künstler und was sagen sie zu seiner Musik? Außerdem beantworten sie Fragen wie: Woran erkennt man eine Lüge? Was ist eine Señorita und warum klingt Senza te eigentlich wie Ohne Dich (schlaf' ich heut' Nacht nicht ein)? Das und mehr gibt es in der aktuellen Folge.