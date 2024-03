Über die Sendung

per Mail teilen

Wie kocht man draußen in der Natur, auf einer Flamme, etwas wirklich Leckeres? Das auch noch so einfach ist, dass es jeder nachmachen kann?

Es geht um Survival im eigenen Land, um den abenteuerlichen Südwesten und um eine echte Herausforderung für einen sympathischen, bekannten Profi Koch aus dem Südwesten.

Frank Brunswig stellt sich dieser Aufgabe. Er erkundet das Land und will wissen, wie man das, was es in den Regionen zu essen gibt, einfach und vor Ort zubereitet. Da er mit kleinem Gepäck (Rucksack) unterwegs ist, wird auf dem Lagerfeuer und nur mit einer Pfanne oder einem Topf gekocht. Für seine Lagerfeuer-Gaumenfreude muss der Koch im Land bei seinem Abenteuer selbst sorgen. Ob beim Angeln, oder beim Landwirt oder Bauern, unser Koch sucht sich seine Zutaten selbst.

Wir lernen den Südwesten und seine regionalen Spezialitäten kennen. Wir zeigen in hochwertigen Bildern, wie man diese Produkte „einflammig“ zubereitet.

Lagerfeuer Cuisine mit Tipps vom Profi

Wir begleiten den Lagerfeuerkoch bei seiner Reise in die schönsten und verstecktesten Ecken des Südwestens. Genauso schön wie unsere Region werden auch die Bilder – auf „hochglanz“ produziert mit kleiner Technik. Dabei wird unser Lagerfeuerkoch die User*Innen direkt ansprechen und sie dadurch bei seiner Challenge teilhaben lassen.

Es wird nicht durchgeredet wie in anderen Kochsendungen. Der Moment bleibt stehen, um die Stimmung der Natur und der Umgebung einzufangen. Wir schauen auch einfach mal nur zu, wie in Zeitlupe, das Essen brutzelt und der Tautropfen daneben vom Blatt fällt. Dann im passenden Moment kommt der Tipp und humorvoller Satz vom Kochprofi.