Drei Schüler:innen, ein Ziel: Profitänzer:innen werden. An der weltweit renommierten John Cranko-Schule in Stuttgart werden sie dafür ausgebildet. Mit dem Abschluss an der Cranko-Schule hoffen alle auf eine Tanzkarriere. Ein hartes Ringen, denn die Ausbildung an der Ballettschule ist schwer.