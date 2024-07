per Mail teilen

Alexandra und Vicky von Generation Alpha haben Álvaro Soler getroffen. Gemeinsam schauen sie sich das Video mit ihren Reaktionen an und dieses Mal darf Álvaro kommentieren. Außerdem sprechen die Kinder mit ihm über seine Kochkünste und über Videodrehs in Kuba. Was noch beim Interview passiert ist, seht ihr im Video.