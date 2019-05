Echtzeit-Doku 24h Europe - The Next Generation

Ein Tag in Europa - gesehen durch die Augen junger Menschen. 60 junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren aus 26 Ländern nehmen uns mit in ihre Welt. Sie erzählen von ihrem Alltag und von ihren Träumen. Und das 24 Stunden nonstop.

„24 h Europe – The Next Generation” ist ein einzigartiges Zeitdokument, ein Manifest für die Zukunft: Für 24 Stunden betrachtet das außergewöhnliche Programm das heutige und zukünftige Leben der nächsten Generation. Die Geschichten werden in Echtzeit erzählt: Was um 6:00 Uhr morgens passiert, wird auch um 6:00 Uhr gesendet.

Tauchen Sie ein in den kontinuierlichen Fluss! Folgen Sie den Protagonisten über die gesamte Dauer des Programms oder steigen Sie nach Belieben ein und aus. Am 4. Mai 6.00 Uhr gibt es hier den exklusiven Nonstop-Livestream 24h Europe - The Next Generation.

Ein Kontinent startet in den neuen Tag

Der Tag erwacht in Europa: Die Bauern versorgen ihre Tiere, bevor sie selbst frühstücken, Kinder müssen geweckt und für Kita und Schule vorbereitet werden. Der Ruf des Muezzins klingt in Bosnien, in Belgien ist Frühmesse. Die Zeit der Morgenzigarette, des Frühstücks, Menschen steigen in ihre Arbeitskleidung. Ruben, Museumsmitarbeiter aus den Niederlanden, verwandelt sich in einen Römer. Oriol, Banker aus London, frühstückt mit seinem Handy am Ohr und steigt in den Anzug. Carolina hat heute frei und ist trotzdem früh unterwegs, sie fliegt von London zur Familie nach Italien.

Auf der Sea-Watch 3 im Mittelmeer sind Geflüchtete, die ihre Heimat verlassen haben - für die ersehnte Zukunft in Europa. Der europäische Traum und die Realität klaffen mehr und mehr auseinander: Grenzzäune werden errichtet, Europaskeptizismus verbreitet sich und Brüssel ist für viele Menschen ein Synonym für Bürokratie geworden. Besonders betroffen von dieser Infragestellung des Europäischen Projekts ist Europas Jugend, die kommende Generation, denn sie wird mit den Entscheidungen leben, die heute getroffen werden. "24h Europe - The Next Generation" gibt jungen Menschen in ganz Europa das Wort, die das Erbe der Europäischen Visionäre antreten und sich mit den Licht- und Schattenseiten dieses Konstrukts konfrontiert sehen.

Träume und Ängste einer jungen Generation

Drohnenpilotin und -designerin Lexie bei einem Wettbewerb in Frankreich.

Von Sofia über Toulouse nach Barcelona, Almeria, Belgrad, Zürich, Lesbos, Helsinki, Magnitogorsk, Odelzhausen, Namur, Tallin, Sarajevo, Kautokeino und Warschau bis zu den Westfjorden auf Island - einen Tag lang werden Zuschauerinnen und Zuschauer in die Lebenswelten junger Protagonisten aller Ecken des Kontinents mitgenommen.

Die jungen Leute sind religiös, alternativ, weltoffen, nationalistisch, heimatverbunden, privilegiert oder benachteiligt. Sie sind AussteigerInnen, LandwirtInnen, FischerInnen, SoftwareentwicklerInnen, Tuk-Tuk-FahrerInnen, KickboxerInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen, StudentInnen und Auszubildende, KrankenpflegerInnen, DJs, KünstlerInnen, NaturfotografInnen, Geschäftsleute oder Arbeitslose. Sie gehören Minderheiten an, kämpfen an der Front, sind politisch engagiert, sprechen mehrere Sprachen, leben in abgeschiedenen Dörfern oder Großstädten. Sie sind in Europa aufgewachsen oder nach Europa geflohen und setzen sich für Frauenrechte ein. Vor welchen Herausforderungen stehen sie im Alltag? Welche Träume und Ängste haben sie? Wie sehen sie die Zukunft Europas?

Großprojekt des SWR mit europäischen Partnern

"24h Europe - The Next Generation" ist ein Europäisches Großprojekt. Neben ARTE und dem rbb, federführend innerhalb der ARD für dieses Projekt, ist eine Vielzahl nationaler und europäischer Sender an dem Großprojekt beteiligt. Produziert wird das Programm von zero one 24 (Berlin) in Koproduktion mit Idéale Audience (Paris), ARTE Deutschland, ARTE G.E.I.E., ARTE France, rbb, SWR, BR/ARD-alpha, RTBF und YLE.

Beim Dreh im Juni 2018 waren 45 Teams in 26 Ländern tätig. Dem Casting der Protagonistinnen und Protagonisten lagen Zukunftsthemen und Megatrends zugrunde. Jede und jeder von ihnen wurde auch ausgewählt, um diese Themen zu vertreten, die im Mittelpunkt der europäischen Debatte stehen.