Sendung am 21. April 2017 Die Mathias Richling Show

Ob Angela Merkel, Jogi Löw oder Horst Lichter und Johann Lafer - Mathias Richling hat nur die erste Liga der Prominenten in Deutschland in seine Show eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Das bedeutet: Richling muss seine Gäste eben kurzerhand einfach selbst spielen. Diese ganz besonderen Selbstgespräche zeigen in ihrer eigenen Art versteckte Wahrheiten auf und beweisen immer wieder auf spielerische Weise, was das Land gerade bewegt. Vor allem Richlings Darstellung von Baden-Württembergs Landesvater Winfried Kretschmann und dessen "Regierungspraktikanten" Thomas Strobl gehört zu seinen neuesten Klassikern. So wechseln sich treffende Parodien und stimmungsvolle Einspielfilme ab und ergeben eine durchgehend unterhaltsame halbe Stunde mit einem Titan des deutschen Kabaretts.