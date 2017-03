SWR Gartenwettbewerb 2017 Wer ist der beste Gärtner im Südwesten?

Beim zweiten SWR Gartenwettbewerb tritt der Vorjahressieger Gerhard Netta gegen drei neue Mitstreiterinnen an. Ob sie ihm das Wasser reichen können? Begleiten Sie die begeisterten Hobbygärtner in drei neuen Folgen von "Mein Garten, Dein Garten" - vom Frühjahr bis zur Erntezeit. Nur wer mit seinem gärtnerischen Können überzeugen kann, wird am Ende zum "besten Gärtner im Südwesten" gekürt.