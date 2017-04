Eine Kultserie schreibt Fernsehgeschichte Der Forellenhof - Eine Legende kehrt zurück

Besondere Erinnerungen an die Dreharbeiten hat auch Adalbert Plica, damals Kameramann. Er erzählt in den Kulissen einer anderen SWR Erfolgsserie, der „Fallers“, seine Forellenhof-Geschichten. Dass das Interview in einem der beiden Studios der Fallers stattfindet, ist kein Zufall, beherbergte es doch damals die Kulissen des Forellenhofs. Dies ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Produktionen. Der Forellenhof diente einige Staffeln lang auch der Serie rund um eine Schwarzwaldfamilie als Kulisse und der ehemalige Kameramann Plica kehrte als Regisseur der „Fallers“ nach Baden-Baden zurück.