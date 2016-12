Hannes und der Bürgermeister

Nix los / Kleinigkeiten / Wahrsager

18:00 - 18:45 Uhr | Der Hannes und der Bürgermeister am Wahlsonntag in geballter Kraft. Gleich drei Mal versprühen sie mit Witz und Charme gute Laune. Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) kehrt nach längerer Abwesenheit heim und hört vom Amtsboten (Albin Braig), es sei überhaupt nichts los gewesen. Auf Rückfrage stellt sich das als nicht ganz korrekt heraus. Er erfährt, dass sich aus Kleinigkeiten, wie einem fehlenden Badewannenstöpsel, Komplikationen ergeben können. Außerdem gibt sich Hannes als Wahrsager aus, um seinen Bürgermeister doch noch von seinen Qualitäten überzeugen zu können.weniger Der Hannes und der Bürgermeister am Wahlsonntag in geballter Kraft. Gleich drei Mal versprühen sie mit Witz und Charme gute Laune. Der Bürgermeister ...mehr